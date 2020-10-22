الجيش اليمني: إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين في الجوف

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "القوات المرابطة في جبهة السَليلة والوجَف بمديرية خبْ والشّعْف (شرقي الجَوف)، تمكنت أمس الأربعاء، من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للحوثيين كانت تحاول تصوير مواقع الجيش".

© AP Photo / Jeenah Moon

وقالت الوزارة إن "الحوثيين كثفوا تسيير طائراتهم المتفجرة والاستطلاعية، بعد تلقيهم هزائم كبيرة طيلة الأسابيع الماضية في جبهات شمال وشرق الجَوف"، مؤكدة "تعامل الجيش مع تلك الطائرات وإسقاطها وتدميرها".

في سياق آخر، ذكر الجيش اليمني، أن "مدنياً قُتل وأصيب ثلاثة في انفجار لغم زرعه الحوثيون في الطريق الرابط بين منطقة اليَتمَة في الجَوف ومحافظة مَأرِب".

Advertisements

وقالت القوات الحكومية في اليمن، في وقت سابق، إن جماعة "أنصار الله" اختطفت ثلاثة جنود في محافظة الضالع، جنوب العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أنهم قاموا بإعدامهم.

ذكر ذلك موقع "26 سبتمبر"، الناطق باسم الجيش الوطني (القوات الحكومية)، أمس الأربعاء، وقال: "ميليشيا الحوثي المتمردة أقدمت على إعدام ثلاثة جنود من قوات الجيش الوطني، عقب اختطافهم في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع".

وتابع الموقع: "الميليشيا اختطفت وأعدمت جنود في الجيش رميا بالرصاص، وذلك بعد اختطافهم من قبل عناصر تابعة لها في قرية محقن جنوب مديرية دمت" شمالي المحافظة.