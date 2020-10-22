شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطلق حملة لتعزيز إجراءات حماية العاملين الصحيين ضمن تدابير مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية أنها أطلقت حملة لتعزيز إجراءات حماية العاملين الصحيين ضمن استعداداتها لمواجهة موجة محتملة جديدة من فيروس كورونا أو ازدياد المصابين به.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، تضمنت الحملة توزيع ألبسة وقائية ووسائل حماية فردية للعاملين الصحيين وإعطاء لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية إضافة إلى إجراء اختبار كشف أضداد فيروس كورونا في الدم للكوادر التي تكون على تماس مباشر مع المرضى في مراكز العزل والعلاج.

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وأعلن وزير الصحة السورية، حسن الغباش أن الوزارة جاهزة ومستعدة في حال وقوع موجة جديدة لفيروس كورونا ، متابعا: اتخذنا كل ما يلزم لحماية صحة وسلامة الكوادر الطبية وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.