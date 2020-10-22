شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث داخلية العراق: الأم قاتلة طفليها كانت تنوى الانتحار والشرطة حالت دون ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إن الأم التي ألقت طفليها في نهر دجلة من أعلى كوبر الكاظيمة، قالت خلال التحقيقات إنها كانت تنوى الانتحار بعد أن تنتهى من إلقاء أطفالها في النهر، ولكن قوات الشرطة حالت دون ذلك، وتابع:" بالفعل الشرطة قامت بإلقاء القبض عليها عقب الحادثة بوقت بقليل".

وأضاف "المحنا" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأم تعرضت لضغوط شديدة دفعتها للقيام بهذه الجريمة البشعة، وتابع :"بعد تطليقها أخذوا الأطفال من حضانتها عنوة وهى حاولة كثيراً الحصول عليهم ولكنها منعت من ذلك، وهذا ما جعلها تحت ضغط نفسى هائل دفعها لهذه الجريمة تجاه أبنائها ".

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وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إلى أن العراق مر بمشاكل وحروب وأزمات اقتصادية وذلك أثر على حوادث العنف والمشاكل الأسرية وغيرها، لافتاً إلى أن هناك أنواع حوادث بشعة وقعت في العراق خلال السنوات الماضية.