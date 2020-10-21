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إسبانيا تسجل مليون إصابة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

إسبانيا تسجل مليون إصابة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

صارت إسبانيا، الأربعاء، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والسادسة في العالم، تتجاوز عتبة مليون إصابة بفيروس المستجد (كوفيد- 19) بتسجليها 1,0005,295 حالة وفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة.  

 

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وسجل البلد 16973 إصابة و156 وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 34366 وفاة نتيجة الفيروس، في حين تتخذ السلطات مزيدا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء.

 

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالفيروس العالمي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 41 مليونا و42 ألفا و579 حالة إصابة، الأربعاء.

 

وبلغ عدد المتعافين 30 مليونا و628 ألفا و417، كما بلغ عدد حالات الوفاة مليونا و129 ألفا و591 حالة وفاة عالمية جراء الفيروس.

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