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وأكد أنه لا يرغب أن يكون متحدثا باسم المملكة العربية السعودية، لكنه أوضح أنها كانت مساعدة بشكل كبير لمسار التطبيع مع دولتي الإمارات والبحرين، وبشكل واضح تماما.
وأشار السفير الأمريكي في إسرائيل إلى أن الرحلات الجوية من مطار بن غوريون إلى البحرين باتت تستغرق ما يزيد قليلا عن 3 ساعات فقط، قبل ذلك ودون موافقة السعودية على مرور الرحلات الإسرائيلية من أجوائها، كانت الرحلات تستغرق 7 ساعات.
ولفت فريدمان إلى عدم التقليل من أهمية هذا الأمر، فهو إشارة مهمة للغاية، معبرا عن سعادته بمساعدة المملكة السعودية، حتى الآن، آملا أن تتوسع من الآن فصاعدا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: السعودية ساعدت بشكل كبير على تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل ونحترم إرادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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