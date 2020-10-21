شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد التزامها بمساعدة حكومة الكاظمى فى إعادة الاستقرار للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشؤون الشرق الأوسط: ملتزمون بمساعدة حكومة الكاظمي في بناء عراق مستقر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقبلها أكدت وزارة الدفاع البريطانية لرئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى الالتزام بأمن العراق وقتال تنظيم داعش. Advertisements وفى وقت سابق وصل مساء الثلاثاء، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى العاصمة البريطانية لندن ضمن جولته الأوربية الرسمية. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال بيان لرئاسة الحكومة العراقية إن مصطفى الكاظمي وصل إلى لندن، وقبل لندن زار الكاظمي العاصمتين باريس وبرلين والتقى هناك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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