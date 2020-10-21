شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو الأطراف اليمنية لوقف القتال والموافقة على مقترحات السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت بريطانيا دعمها لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة فى اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن على الأطراف اليمنية وقف القتال والموافقة على مقترحات السلام التي طرحها المعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث.
وقبلها أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إيران هرّبت القيادى فى الحرس الثورى حسن إيرلو إلى اليمن تحت ستار سفير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إيران تستغل الحوثيين لتوسيع نفوذها الخبيث، مطالبة الشعب اليمني رفض إيران وسفيرها إيرلو.
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