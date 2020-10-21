شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرَّف إلى أول دولة أوروبية تتخطى مليون إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صارت إسبانيا، اليوم، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والسادسة في العالم، تتجاوز عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بتسجليها 1,0005,295 حالة وفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة.



وسجل البلد 16973 إصابة و156 وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 34366 وفاة نتيجة الفيروس، في حين تتخذ السلطات مزيداً من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء.

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