أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الأربعاء)، القبض على 5 مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال تحت غطاء المحل الذي يعملون به.
وأوضح “سناب الداخلية”، أن المتهمين اتخذوا من شقتهم السكنية القريبة من موقع المحل معملا لتفعيل الشرائح وتخزينها، وعُثر بحوزتهم على 5751 شريحة عائدة لشركات محلية مختلفة.
وأضاف أنه عثر أيضاً على أجهزة لقراءة البصمة لتوثيق وتفعيل الشرائح وأجهزة “لاب توب” ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.
وأكد أنه جرى تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 مقيمِين في الرياض لمتاجرتهم بشرائح اتصال سُجلت بأسماء أشخاص مجهولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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