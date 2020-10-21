بومبيو: نشكر السعودية على ما فعلته لنا مع "الحوثيين"

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي نقلته الخارجية الأمريكية: "نشكر السعودية على مساعدتها في تحرير مواطنين لنا من الحوثيين".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي "نجحنا في تحرير اثنين من مواطنينا لدى الحوثيين".

​وأكمل بقوله "نحن حريصون على إعادة أي معتقل أمريكي في أي مكان".

وقال المسؤول الأمريكي إن أمريكا لن تغير أيضا سياساتها تجاه سوريا، من أجل تأمين الإفراج عن الصحفي، أوستن تايس.

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وكانت السعودية قد أعلنت قبل أيام سابقة، أكبر تبادل للأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" 1056 أسيرا تنفيذا لاتفاق سويسرا الذي توصل إليه الجانبان خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي احتضنته مدينة مونترو السويسرية، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، والمتضمن الإفراج عن 1081 أسيرا من الجانبين، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق عمان المعلن في 16 شباط/فبراير الماضي.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعملية تبادل الأسرى التي نفذتها الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وفقاً لاتفاق سويسرا الذي توصلا إليه أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، مؤكدا أن العملية تعكس أهمية الحوار في إحداث اختراق مهم باتجاه وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في اليمن.