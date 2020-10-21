شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يوضح حقيقة إيقاف «تويتر» لميزة «إعادة التغريد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق الحرير:
نفى الخبير التقني عبدالله السبع، ما يتم تداوله بشأن بتوقف ميزة إعادة التغريد أو الريتويت في تطبيق التغريدات المصغرة “تويتر”.
وأضاف السبع، في تغريدة عبر “تويتر”، أن ما يتم تداوله بشأن (إعادة التغريد) وغيرها كلها إشاعات، موضحاً أن الصحيح هو أن واجهة المنصة تغيرت، وفي حال ضغط أيقونة “ريتويت” ستظهر صفحة وتقدر تكتب تعليق على التغريدة.
وتابع عبدالله السبع، أنه يمكن ترك الصفحة خالية وتضغط عملية ريتويت عادي كما كان في السابق.
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