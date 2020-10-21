شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 62 مستوطنا تحت حماية شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن عمليات الاقتحام تمت بحماية شرطة الاحتلال، حيث نفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

وفى وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيا من الضفة الغربية، وذكر نادى الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن 14 فلسطينيا جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في بيت لحم، والقدس، وقلقيلية، ونابلس، والخليل.