شكرا لقرائتكم خبر عن «مستشار قانوني» يوضح آلية طلب تعويض للمتضررين من انهيار مواقف مجمع الخُبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال عضو اتحاد المحامين الدوليين، عبدالجليل الخالدي، إن المسؤولية في حـادث انهيار مواقف المجمع التجاري بالخبر، تقع على عاتق المالك، والجهة المنفذة للمشروع، ويمكن أن تُرفع بحقهما دعوى التعويض.

ووفقاً لـ”اليوم”، أوضح الخالدي آلية المطالبة بتعويض المتضررين، وذلك عن طريق رفع دعوى على مالك المشروع، وإدخال الجهة المنفذة في الدعوى، وذلك لتحديد المسؤولية التقصيرية.

وكانت فرق الدفاع المدني بالخبر قد باشرت الأحد الماضي، حـادث انهيار جزئي بسقف المواقف الأرضية بمجمع السعيد التجاري، وأنقذت 3 محتجزين تحت الأنقاض، وانتشلت مساء أمس (الثلاثاء) جثـة مقيم بنجلاديشي الجنسية.