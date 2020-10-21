فرنسا تطلق بنجاح اول صاروخ كروز بحري قادر على تدمير بنى تحتية من مسافة بعيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلقت فرنسا بنجاح اول صاروخ كروز بحري (إم دي سي إن) من غواصة سوفرين التي تنتمي إلى جيل جديد من الغواصات الهجومية النووية (من فئة باراكودا) قبالة بيسكاروس جنوب غرب باريس في اختبار هو الأول من نوعه في البلاد.



وقالت وزارة القوات المسلّحة الفرنسية في بيان لها ،الثلاثاء،" أن الصاروخ قادر على تدمير بنى تحتية برية ثقيلة من مسافة بعيدة وهو مصمم لضرب أهداف في عمق أراضي العدو".

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وأضافت الوزارة " ان قوات الغواصات الفرنسية كانت لغاية اليوم قادرة على ضرب غواصات وسفن سطحية والآن بات بإمكانها تدمير بنى تحتية بريّة ثقيلة من مسافة بعيدة"..مشيرة الى ان هذا النجاح يعطي القوات البحرية الفرنسية قدرة استراتيجية جديدة ويضعها بين الأفضل في العالم.

ويصل مدى صاروخ كروز البحري (إم دي سي إن) إلى ألف كيلومتر وهو مصمّم لضرب أهداف تقع "في عمق" أراضي العدو، مثل المراكز السياسية والدفاعات الجوية والرادارات، ومكمّل لصاروخ كروز المجوقل، وكانت القوات البحرية الفرنسية تستخدمه لغاية اليوم في فرقاطات "فريمم" المتعدّدة المهام.

وبهذه التجربة تكون فرنسا قد انضمّت إلى النادي المغلق للدول التي تمتلك صواريخ كروز بحرية مشابهة لصاروخ توماهوك الأميركي الذي اشتهر في حرب الخليج عام 1991.