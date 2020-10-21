شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع الوبائى "حرج" جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، الوضع الصحي في البلاد بـ''الحرج''، في ظل الانتشار السريع جدًا لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، مشيرًا إلى أن إجمالي الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس "التاجي" بلغ 740 حالة .

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه في ضوء الانتشار الوبائي الكبير، تم تصنيف 40 معتمدية كمناطق حمراء، موضحًا أن السبب الرئيسي لقرار رئاسة الحكومة، بفرض حظر التجول ليلاً بكامل تراب البلاد، وإعطاء الإذن للولاة بإعلان ذلك بمناطقهم، جاء بناءً على دراسات علمية بينت أن أكثر حالات العدوى بفيروس "كورونا" تم تسجيلها ليلاً خلال التجمعات بالمطاعم وفي أماكن السهر.

وأوضح أن تونس نسقت مع منظمة الصحة العالمية، لتكون من بين البلدان الأوائل التي تتحصل على لقاح ضد "كورونا" فور الإعلان عن التوصل إليه من قبل المخابر العالمية، مؤكدًا أن تونس مستعدة ماليًا لاقتناء اللقاح.

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وشدد الوزير على ضرورة التقييد بإجراءات الحماية المتمثلة في ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي وغسل الأيدي لتفادي العدوى.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في بيان أمس الثلاثاء، تسجيل 1723 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 44 ألفًا و450 مصابًا، فيما سجلت 24 وفاة جديدة.