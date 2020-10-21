مبادرة سعودية جديدة لتذليل الصعوبات التي قد تواجه المعتمرين والمصلين

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد السديس أهمية الاستفادة من البرامج التقنية الحديثة في تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه المعتمرين والمصلين، وتفعيل الدور التقني في جميع الخدمات والمهام من أجل تحقيق الجودة في مخرجاتها، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة السعودية من رقي وتطور لجميع الخدمات المقدمة لهم.
ويحتوي التطبيق على المعلومات اللازمة لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات، ومواقع العربات وأكشاك الإهداء، مع أخذه في الحسبان الأعداد والمواقع المخصصة خلال هذه الفترة.
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يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية قد أطلقت، في أواخر سبتمبر الماضي، تطبيق "اعتمرنا" لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات.
وتأتي عملية التطبيق الإلكترونية السعودية الجديدة لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.
© Sputnik / Mohamed Hassan
خطوات أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام والروضة للمقيمين بالسعودية
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