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عمان تبدأ تسويق إصدار سندات دولارية على شريحتين

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وتكشف الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية، بحسب وكالة "رويترز"، أن عمان تسوق السندات لأجل 7 سنوات في نطاق 7 في المئة والسندات لأجل 12 سنة في نطاق 7.625 في المئة، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

© REUTERS / Tariq Alali

وأعلنت سلطنة عمان، يوم الاثنين، عن خطط لإصدار سندات على ثلاث شرائح.

وعمان مصنفة عند مستوى أقل من الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية. وقالت مصادر، في وقت سابق، إن من المتوقع أن تجمع ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من الصفقة، إذ تسعى الدولة المنتجة للنفط لتعزيز المالية العامة للدولة المتضررة بشدة جراء أزمة فيروس .

وجرى تعيين بنك مسقط وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وناتكسيس وسوسيته جنرال وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم.

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