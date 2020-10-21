وتكشف الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية، بحسب وكالة "رويترز"، أن عمان تسوق السندات لأجل 7 سنوات في نطاق 7 في المئة والسندات لأجل 12 سنة في نطاق 7.625 في المئة، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.
© REUTERS / Tariq Alali
وعمان مصنفة عند مستوى أقل من الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية. وقالت مصادر، في وقت سابق، إن من المتوقع أن تجمع ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من الصفقة، إذ تسعى الدولة المنتجة للنفط لتعزيز المالية العامة للدولة المتضررة بشدة جراء أزمة فيروس كورونا.
وجرى تعيين بنك مسقط وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وناتكسيس وسوسيته جنرال وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عمان تبدأ تسويق إصدار سندات دولارية على شريحتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.