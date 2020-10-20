شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يطالب المجتمع الدولى بمواقف حازمة تجاه إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي، وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بمغادرة مربع الصمت واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تجاه العدوان الإيراني على اليمن.

وأوضح وزير الإعلام اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" - أن السياسات العدائية الإيرانية تقوض جهود إحلال السلام، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتحد سافر للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وأكد أن تصعيد طهران المتمثل بإعلانها حاكما عسكريا بصنعاء ونيتها تصدير الأسلحة للحوثي يعيد تعريف الأزمة باعتبارها عدوانا إيرانيا سافرا على الشعب اليمني، ومحاولة لبسط النفوذ على جغرافيا اليمن، وتحويله منطلق لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد الجوار ومنابع الطاقة وخطوط الملاحة الدولية‏.

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