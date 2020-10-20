شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات: نعمل مع أمريكا على تعزيز العلاقة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، إن الإمارات توفر فرص عمل في السوق الأمريكية، وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: نعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقة الاستراتيجية، متابعا: نسعى لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

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وتابع الشيخ عبد الله بن زايد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى: ندين أعمال التطرف وعلينا مضاعفة الجهود سويا لمكافحته، لافتا إلى أن إيران تهدد المنطقة وعلى معايير مكافحة التطرف أن تشملها.