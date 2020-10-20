شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: 50 عاماً من الشفافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، جريدة ”الخليج 365” بمناسبة «اليوبيل الذهبي».
وأكد أن ”الخليج 365” تحلت خلال سنوات عملها ال50 الماضية بالصدقية والشفافية، والتزمت بمبادئ العمل الصحفي، فرأينا بين صفحاتها الحوارات البناءة، والأخبار الهادفة، وأصبحت صوت الوطن، والمواطن، حاملة لواء الحقيقة، والمهنية الرفيعة، تنتصر لثوابت الوطن، وقيمه، ومبادئه. وتابع: «الصحيفة تحتفل اليوم بخمسين عاماً قدمتها في الميدان، وهي تظهر الصورة المشرقة لبلادنا الحبيبة، وتضيء على الإنجازات المتلاحقة، وتخصص صفحاتها لإبراز كل متميز، وفريد، وتعنى بالاهتمام الدائم بالمبدعين، والمبتكرين، والرواد في مختلف المجالات». وقال: «نهنئ اليوم الجريدة، متمنين لها دوام التقدم والازدهار والاستمرار بمسيرة العمل الناجح والبناء، وندعوها للالتزام الدائم بالقيم والمبادئ والسير على ما عهدناه منها، لنكون معاً جنوداً مخلصين لوطننا كل منا يقدم الأفضل».
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