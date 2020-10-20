شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد: ”الخليج 365” منارة إعلامية عمّقت روح الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، صحيفة ”الخليج 365” بمناسبة يوبيلها الذهبي الذي يوافق التاسع عشر من شهر أكتوبر، مُستحضراً بكلّ تقدير الدور الرائد لمؤسّسيها الراحلين تريم عمران وعبد الله عمران، رحمهما الله، ومؤكداً سموه أن الصحيفة وعلى مدار 50 سنة، كانت صوتاً للوطن والمواطن، ومنارةً إعلامية عكست ولا تزال نبض الشارع بموضوعية، وتواكب إنجازات الوطن المعطاء بدقةٍ وشمول، فضلاً عن دورها التنويري في تعميق قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة وتعميق روح الاتحاد، ونشر ثقافة التسامح والتعايش والانفتاح على الآخَر، إلى جانب مُتابعة الأحداث المحلية والعالمية، خبراً ورأياً وتحليلاً وصورةً، بكفاءة عالية ومهنية رفيعة.

وأشار سموه إلى حضور ”الخليج 365” المُتميّز في المشهد الإعلامي الإماراتي، وإسهامها البارز في دعم مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات والتعريف بنجاحاتها الرائدة في مختلف القطاعات، لتثبت رسالة الإعلام كشريك أساسي في تحقيق نهضة الوطن.

وأضاف سموه: «لا يسعنا إلّا أن نُعرب عن فخرنا واعتزازنا بامتلاك إعلامنا الوطني مؤسّسات إعلامية سخّرت إمكاناتها لبلوغ مستوى عالٍ من التميّز المحلي والإقليمي والدولي»، مُشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون كافّة في صحيفة ”الخليج 365”، راجياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح، واختتم سموه قائلًا: «كانت الخليج وما زالت إضافةً حقيقية للإعلام الإماراتي».