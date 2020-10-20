وكانت الطفلة تعاني من وجود القلب خارج القفص الصدري مع تشوهات خلقية ومعقدة نادرة جدا في بنية القفص الصدري وجدار البطن والقلب والحجاب الحاجز .
وتمثلت معاناة الطفلة في وجود القلب بتجويف البطن مع تشوهات في القلب وتضخم كيسي في البطين الأيسر، كما أن عظمة القفص غير مكتملة النمو.
وعانت الطفلة من فتق كبير في الجزء الأعلى من البطن والحجاب الحاجز مما تسبب في ظهور القلب والأمعاء والكبد معرضا حياتها للخطر.
وتمت معالجة جميع هذه العيوب و التشوهات بفريق طبي متكامل بقيادة استشاري أول جراحة ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بالمركز ورئيس الفريق الطبي الدكتور عبد العزيز الخالدي.
وتم خلال الجراحة إغلاق الثقب بين البطينين داخل القلب واستئصال التضخم الكيسي من البطين الأيسر وإعادته لحجمه الطبيعي ومن ثم إصلاح الفتق في الحجاب الحاجز وجدار البطن وترميم عظمة القفص وإعادة بناء الجزء غير المتخلق من القفص الصدري .
واستغرقت الجراحة ثمان ساعات بسبب شدة تعقيدها.
وكشف والد الطفلة، أنه تم رفض الحالة من عدة مستشفيات داخل وخارج السعودية لصعوبتها.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... نجاح جراحة معقدة لطفلة عانت من وجود قلبها في تجويف البطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.