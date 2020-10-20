شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: طرح 85 مشروعاً تحت الإنشاء توفر 134 ألف وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن ماجد الحقيل وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، أنه تم طرح 85 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين توفر 134 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 205 آلاف مخطط توفر 175 ألف أرض سكنية.

وأضاف الحقيل، خلال إطلاقه مركز “سكني” الشامل في كل من محافظة جدة ومحافظة الخبر، أن إجمالي المستفيدين من خيارات “سكني” منذ عام 2018 حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ أكثر من 742 ألف أسرة، بينها نحو 264 ألف أسرة سكنت منازلها.

وأوضح وزير الإسكان، أن مركز “سكني” الشامل يهدف إلى تسهيل وتسريع تملك الأسر السعودية عبر إجراءات ميسرة من خلال نقطة توقف واحدة توفر تحت سقف واحد مختلف الخدمات والحلول والخيارات السكنية، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة من مطورين وممولين وغيرهم.