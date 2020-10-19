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الحضرمي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن

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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية اليمنية، على "تويتر"، اليوم الاثنين.

© AP Photo / Jeenah Moon

ولفتت إلى قول الحضرمي: "سعدت اليوم بلقائي بسفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن"، مضيفا: "استعرضت آخر التطورات المتصلة بانتهاكات مليشيا الحوثي وفشل تصعيدها الأخير في مأرب والحديدة، واستمرار عرقلة حل قضية صافر".

ولفت إلى أنه تطرق إلى "تبعات استمرار انتهاكات إيران السافرة في اليمن بما فيها دعم وتهريب عناصرها للحوثيين".

ونفى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الأحد، أي دور أممي في نقل السفير الإيراني المعين لدى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إلى العاصمة صنعاء.

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​وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أعلن السبت الماضي، أن "سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن ايرلو قد وصل إلى صنعاء".

© Sputnik

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