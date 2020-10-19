كيف تعرف أن ابنك يتعاطى المخدرات

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، أشارت إلى عدة عوامل يمكن أن تشير إلى إدمان المخدرات أو تعاطيها.

© AP Photo / Hasan Jamali

ورصدت اللجنة 6 عوامل ترى أنها تشير إلى أن من يقوم بها يتعاطى المخدرات، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية، وهي:

-التمرد والعصيان وعدم ‏الالتزام بقواعد الأسرة.

-العزلة والغياب عن المجتمع.

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-ارتكاب السلوكيات المنحرفة.

-تناول الأدوية المهدئة دون استشارة الطبيب.

-التعثر الدراسي وعدم القدرة وعدم ‏التكيف مع التعليم. ‏

-الاندفاعية والتهور والرغبة في ارتكاب السلوكيات الخاطئة.