كيف تعرف أن ابنك يتعاطى المخدرات

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، أشارت إلى عدة عوامل يمكن أن تشير إلى إدمان المخدرات أو تعاطيها.
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ورصدت اللجنة 6 عوامل ترى أنها تشير إلى أن من يقوم بها يتعاطى المخدرات، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية، وهي:
-التمرد والعصيان وعدم الالتزام بقواعد الأسرة.
-العزلة والغياب عن المجتمع.
-ارتكاب السلوكيات المنحرفة.
-تناول الأدوية المهدئة دون استشارة الطبيب.
-التعثر الدراسي وعدم القدرة وعدم التكيف مع التعليم.
-الاندفاعية والتهور والرغبة في ارتكاب السلوكيات الخاطئة.
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