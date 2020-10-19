مجلس الوزراء الكويتي يوافق على مرسوم بالدعوة لانتخابات البرلمان في 5 ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر. ولابد أن يوافق أمير الكويت على هذا المشروع حتى يصبح نافذا.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن أمير البلاد الشيخ، نواف الأحمد، سوف يفتتح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، غدا الثلاثاء، بمبنى مجلس الأمة.
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