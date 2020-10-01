شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين ومستفيدي «ساند» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، عبر حسابها في “تويتر” أنه تم إيداع معاشات شهر أكتوبر الحالي في حسابات أصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم تعليق الاشتراك في نظام التأمينات خلال فترة الدعم.

وأشارت التأمينات إلى أنه سيتم إعادة التسجيل بعد انتهاء فترة الدعم، ولن تُحسَب هذه المدة من خدمة الموظف في التأمينات.