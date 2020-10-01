فيديو أثار تفاعلا... أمير الكويت الجديد يطلب إنزال الجثمان ليقبل رأس الأمير الراحل في مشهد مؤثر

وشاركت صحيفة "المجلس" الكويتية، أمس الأربعاء، مقطعا مصورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصاحبه تعليق هو: "سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح لم يتحمل طول الغياب عن شقيقه الأمير الراحل فطلب إنزال الجثمان ليقبل رأسه في مشهد مؤثر".

​وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع اللقطة المؤثرة، والتي أشادوا فيها بوفاء الشيخ نواف الأحمد مع شقيقه الراحل، وشاركوها عبر حساباتهم على موقع "تويتر".

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) متعهدا بالعمل من أجل ازدهار الدولة الخليجية واستقرارها، وداعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات. وتعهد الشيخ نواف البالغ من العمر 83 عاما بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وأمن الدولة بعد أداء اليمين.

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ويتولى الشيخ نواف السلطة في الكويت خلفا للشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الاميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلها،في 23 تموز/يوليو، بعد تعرضه لعارض صحي، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.

والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت، بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، واعتبر الشيخ صباح الأحمد أول وزير إعلام في دولة الكويتي، وثاني وزير خارجية في الدولة.