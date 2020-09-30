شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام تضيف خاصية جديدة لذوي الإعاقة البصرية عبر «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إضافة خاصية جديدة في حسابها في “تويتر”، تتيح لـ ذوي الإعاقة البصرية التعرف على الصور التي تنشرها وذلك من خلال إضافة وصف نصي للصورة.
وأضافت جامعة الإمام أنه يمكن للمستخدم الكفيف الاستماع إلى النص من خلال التقنيات المساعدة مثل “قارئ الشاشة”.
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