شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الآن.. عصف مطري ورعدي على «عوالي مكة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - https://twasul.info/wp-content/uploads/2020/09/عصف-مطري-ورعدي-على-عوالي-مكة_المكرمة-مكه_الان.mp4

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