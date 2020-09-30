جثمان أمير الكويت الراحل يوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمير الشيخ، نواف الأحمد، أدى صلاة الجنازة على جثمان أخيه، وذلك في مسجد بلال بن رباح، بعد وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية حيث وافته المنية.
وحضر الصلاة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وممثل الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
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