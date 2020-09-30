ومن المقرر أن تبدأ تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة الأحد القادم 4 أكتوبر/تشرين الأول.
© REUTERS / SAUDI MINISTRY OF MEDIA
يقسم اليوم لست فترات، كل فترة فيها نحو ألف معتمر، بإجمالي 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد في المرحلة الأولى للجنسين من سن 18- 65 عاما.
وأيضا يتم توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم ويمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود.
وبذلك سيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حاليا، إضافة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.
كان نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، أكد أن الفترة المصرح بها لأداء مناسك العمرة 3 ساعات لكل فوج، ويعقب ذلك توجيه المعتمرين لأماكن المغادرة، لمنح الفرصة للدفعة القادمة لدخول الحرم برفقة مختص صحي.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات جديدة للعمرة بمنع الوصول للكعبة والحجر الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.