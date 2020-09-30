شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يهدر 30 مليون رغيف يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس المكتب التنفيذى للفدرالية المغربية عبد النور الحسناوي، أن متوسط الخبز اليومي الذي لا يستهلك ويكون مصيره صناديق القمامة أو يصير علفا للأبقار والمواشى، يبلغ 30 مليون رغيف؟، وقال، إن "إنتاج الخبز بالمغرب يتراوح بين 110 ملايين و120 مليون قرص يوميا"، مشيرا إلى نسبة مهمة تصل إلى 25 % من الإنتاج الإجمالي تضيع ولا يتم استهلاكها، وهو ما يعادل 30 مليون قرص يوميا، معتبرا ذلك "تبذيرا وهدرا للغذاء وللمال والجهد والطاقة".

وأضاف بحسب " روسيا اليوم": "إذا اعتبرنا أن ثمن الخبز درهم واحد فقط، فإن حوالي 30 مليون درهم تذهب هباء منثورا يوميا، بعملية حسابية بسيطة نصل إلى 900 مليون درهم شهريا لا يستفيد منها المغرب، خاصة إذا علمنا أن استيراد المغرب للقمح يتم بالعملة الصعبة"، وتابع: "منذ تجديد هياكل الفدرالية وهي منكبة على إعداد تصور ورسم استراتيجية على شكل مشروع لتأهيل وتنمية القطاع على قواعد متينة، على الرغم من ظروف الجائحة، بغية رد الاعتبار للقطاع ومحاربة المشاكل التي تعيق تطوره وازدهاره".

وأكد الحسناوى، أن "المشروع الذي تعمل عليه الفدرالية وتتبناه يأتى بعد مخاض طويل واجتهادات أجمعت على أن تأهيل وإنعاش القطاع لا بد أن يمر عبر احتضان وإدماج القطاع غير المهيكل، عوض محاربته، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية".

وأشار إلى أن العملية ستتم وفق تصور وملاحظات تهم البيع والإنتاج وطريقة التوزيع، وغير ذلك من المعايير التي تراعي خصوصية القطاع وحساسية المرحلة.