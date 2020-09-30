شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تقرر إعلان الحداد الرسمى العام غدا لوفاة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الحكومة العراقية، مساء الثلاثاء، إعلان الحداد الرسمي غد الأربعاء في عموم البلاد لوفاة أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الحكومة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - "يشارك العراق حكومة وشعبا الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، وبهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من سبتمبر الجاري".

وأضافت، يأتي ذلك "وفاءً لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعلنت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن وفاة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح بعد صراع مع المرض.

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