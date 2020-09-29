شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 9 عناصر من داعش فى السليمانية شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اعتقال تسعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في السليمانية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية، يلقي القبض على 9 عناصر من عصابات داعـش الإرهابية ينتمون إلى ما يُسمى ولاية العراق قاطع الجنوب".

وأضاف أن المعتقلين صدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض وفق أحكام المادة القانونية (٤) إرهاب، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا.

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