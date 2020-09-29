شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الشيخ صباح أفنى حياته فى تحقيق إنجازات لا تنسى خدمة العروبة والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس الوزراء الكويتى، أن وفاة الشيخ صباح فى الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت الكويت، متابعا: أفنى حياته فى تحقيق إنجازات لا تنسى خدمة العروبة والإنسان والسلام.

وأضاف مجلس الوزراء الكويتى، خلال كلمة ألقاها وزير الداخلية الكويتى، أن أمير الكويت دعم القضايا العربية والإسلامية وأسس مدرسة للعمل السياسى، متابعا: ننعى للشعب والأمتين العربية والإسلامية أمير الكويت.

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ورحل عن عالمنا منذ قليل، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) بعد أن وافته المنية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها فى بلاده، ليتشح العالم العربى كله بالسواد على رحيل الأمير الملقب بأمير الانسانية إلى جوار ربه.

محطات كثيرة ومسيرة حافلة بالعطاء، منذ توليه أول مسؤولية "عمل عام" فى 1954 وهو فى الـ 25 من عمره، ومرورًا بتوليه منصب أول وزير للإعلام بالكويت، ثم منصب وزير الخارجية على مدار 40 عامًا، فرئيس للوزراء خلال الفترة من 2003 إلى 2006، ثم أميرًا للكويت منذ عام 2006، وما تخلل ذلك من مناصب ومهام ومسؤوليات عديدة تولاها، لم يتوان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى خدمة وطنه وأمته والإنسانية بشكل عام، فحققت الكويت فى عهده قفزات تنموية واقتصادية فى مختلف المجالات، وأسهمت وساطاته فى حل العديد من أزمات المنطقة.