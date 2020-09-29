ولایتي: إدارة الظهر للقضية الفلسطينية سيقود إلى انتهاء صلاحية الحكام العملاء

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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن ولايتي "أهمية دور انتصار الثورة الإسلامية في إيجاد خطاب جديد يسمى المقاومة، وكذلك فشل مخططات الاستكبار بما في ذلك في الحرب المفروضة، والعقوبات اللاإنسانية".

وجاءت تصريحات ولايتي في كلمة له أثناء مراسم اختتام الاجتماع الطارىء للمجلس الأعلى للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية في طهران.

وأشار ولايتي إلى أن "نتائج هذا الخطاب الجديد هي وحدة وتضامن مسلمي المنطقة والعالم، وفشل خطط أمريكا وحلفائها مثل مخطط الشرق الأوسط الكبير، وتغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة، والحروب بالوكالة، وهزيمة الهيمنة المزعومة للكيان الصهيوني في المواجهة العسكرية مع انتفاضة الشعب الفلسطيني المظلوم، بدءاً من انتفاضة الحجارة حتى الصاروخ".

وأكد فشل "صفقة القرن" ومحاولات الولايات المتحدة للتغطية على الإخفاقات المستمرة في المنطقة، قائلاً، إن الأمريكيين والصهاينة، عقب فشل خطة صفقة القرن وبهدف خداع الرأي المحلي عشية الانتخابات وفي خطة مذلة، أجبروا حلفاءهم الإقليميين على تقديم خدمة أخرى للوبي الصهيوني من خلال إظهار وتطبيع العلاقات السرية والمخزية، لكن لغز الخيانة وإدارة الظهر لتطلعات القضية الفلسطينية سيقود في النهاية إلى دومينو السقوط وانتهاء صلاحية الحكام العملاء.