«وزارة الحج» تحدد ضوابط الطواف حول الكعبة للمعتمرين

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أعلنت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم تعقيم الحرم المكي 10 مرات يوميًا، وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه، ابتداءً من الأحد المقبل، إضافة إلى توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة.
وأكدت وزارة الحج والعمرة منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، حيث سيكون الطواف خارج الحاجز الموجود حاليًا، كما تم تجهيز فرق طبية متخصصة، وأماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض فيروس كورونا على أي معتمر.
يذكر أن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أعلن تسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى منذ إطلاق تطبيق اعتمرنا أول أمس.
وأضاف أنه تم الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين، وجاء التطبيق لتسجيل الراغبين بأداء العمرة والتي ستبدأ يوم 17 صفر الجاري كمرحلة أولى بعدد 6 آلاف معتمر، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.
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