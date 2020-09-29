السعودية... بدء الخطوات الفعلية لاستئناف العمرة

وبدأت عملية وضع الحواجز في المسجد الحرام تمهيدًا لاستقبال المعتمرين في المرحلة الأولى، بحسب موقع "المواطن" السعودي.

وأشار الموقع إلى أنه بالتزامن مع عملية وضع الحواجز بدأت النقابة العامة للسيارات في توفير خدمات النقل من خلال الآلية الجديدة التي تم ابتكارها من خلال تطبيق "اعتمرنا".

​ولفت إلى أن النقابة العامة للسيارات وفرت حافلات في محيط المسجد الحرام لنقل المعتمرين بعد التأكد من حصولهم على التصريح الخاص بالعمرة حيث يتم تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية.

وكان وزير الحج والعمرة قال، أمس، خلال استضافته في برنامج الراصد على قناة "الإخبارية" إن المرحلة الأولى لعودة العمرة ستشهد عددًا قليلًا نسبيًا في حدود 6 آلاف معتمر يوميًا ما يتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة.