شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستنكر محاولة خلية إرهابية تنفيذ عمليات تخريبية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية، وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها و استقرارها.
وكانت المملكة العربية السعودية،أعلنت عن ضبط خلية إرهابية، تلقى أفرادها تدريبات عسكرية على يد الحرس الثورى الإيراني، ووفقا لما ورد عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة امن الدولة في السعودية ، الذى أكد أن العناصر الإرهابية تدربت على طرق وأساليب صناعة المتفجرات خلال الفترة ما بين 9 / 2 إلى 20 / 3 من عام 1439هـ، ، لكن التحريات الأمنية قادت إلى تحديد هويات تلك العناصر.
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