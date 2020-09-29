شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكوى مواطن..المرور يضبط قائد شاحنة عرض حياة المارة للخطر بمكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو صوره مواطن بكاميرا هاتفه الجوال، وثق من خلاله شاحنة تنطلق بسرعة عالية وتحمل أمتعة بدون غطاء، مما عرض حياة قائدي المركبات للخطر. وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر” رداً على المقطع: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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