وقال عبد القوي مداخلة هاتفية مع فضائية "تن" المصرية، إن "قانون التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع أصحاب الأملاك أيا أن كان أماكن تواجدها، وهناك عدد كبير من الأسر يريدون الإقبال على طلب جدية التصالح ولكن ظروفهم المادية لا تسمح".
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
وأشار عبد القوي إلى أن "الاتحاد العام أرسل خطابات للهيئات الكبرى بتخصيص جزء لصالح الأسر الأكثر احتياجا في دفع جدية التصالح على مخالفات البناء، مشيراً إلى أن هذه المبادرة مستمرة ونعمل على توسيع القاعدة لتستفيد أكثر القرى احتياجا"، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".
وتابع: "لدينا قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا، حيث أنه تم تحديد 27 ألف أسرة حتى الآن".
وأكد عبد القوي أن "هناك العديد من الأسر التي بدأت تسأل عن المساعدة وكيفية تقنين أوضاعها في مخالفات البناء".
وأضاف: "نسبة الفقر مرتفعة جدا تصل إلى أكثر من 35%، وأتمنى مساعدة جميع الأسر الأكثر احتياجا".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... مقترح بتخصيص جزء من عائدات مخالفات البناء لصالح الأسر الأكثر احتياجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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