اليونيفيل تنشر قوة متعددة الجنسيات بلبنان لمساعدة الجيش بعد انفجار المرفأ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها وبالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، نشرت وحدة تضم قوة متعددة الجنسيات في بيروت لمساعدة السلطات اللبنانية في جهود التعامل مع تداعيات الانفجارات المأساوية التي وقعت في مرفأ العاصمة 4 أغسطس.

وأوضحت اليونيفيل، في بيان صحفي، أن الانتشار الذي جرى في وقت مبكر من صباح أمس الأحد يأتي في أعقاب تفويض من مجلس الأمن الدولي للبعثة باتخاذ "إجراءات مؤقتة وخاصة" لتقديم الدعم للبنان وشعبه في أعقاب الانفجارات.

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