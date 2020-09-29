شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بدبى يسيطر على حريق فى مستشفى بمنطقة "المنخول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق بسيط نشب فى مستشفى آستر بمنطقة المنخول، فيما تم إخلاء المستشفى كإجراء احتياطى لتأمين سلامة الجميع ولم يتم تسجيل أى إصابات جراء الحادث.

مكتب دبي الإعلامي عبر تويتر وغرد مكتب دبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم قائلا: "فرق الدفاع المدني في دبي تسيطر على حريق بسيط في مستشفى آستر بمنطقة المنخول، وقد تم اخلاء المستشفى كأجراء احتياطي لتأمين سلامة الجميع ولم يتم تسجيل أى اصابات جراء الحادث".

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