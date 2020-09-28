صادرات السعودية من النفط تتراجع خلال عام بنحو 9 مليارات دولار

فوفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، تراجعت الصادرات السلعية، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي 37.6 بالمئة، بما يعادل 30.8 مليار ريال (8.21 مليار دولار)؛ لتبلغ 51.1 مليار ريال (13.63 مليار دولار)، مقابل 81.9 مليار ريال (21.84 مليار دولار)، في الشهر ذاته من 2019.
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كما تراجعت الواردات السلعية السعودية بـ 30.5 بالمئة، بما يعادل 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)؛ لتبلغ 37.7 مليار ريال (10.05 مليار دولار)، مقابل 54.2 مليار ريال (14.45 مليار دولار) للشهر المقابل من 2019.
ووفقا للصحيفة، يأتي ذلك التراجع تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وإغلاق معظم الدول لحدودها، ما أحدث تأثير كبير على التجارة العالمية.
وتعتمد السعودية على تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى؛ وما زال النفط يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في المملكة.
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