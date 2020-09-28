عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكي يهاجم منزل عشيقته السابقة بطائرة درون مفخخة

الإثنين 28 سبتمبر 2020

الخليج 365

أقدم رجل أمريكي على فعل غريب للانتقام من عشيقته التي هجرته، حيث قام بإلقاء متفجرات قرب منزلها بواسطة طائرة مسيرة.



وبحسب صحيفة ”ذا صن“، فإنه تم القبض على جيسون موتزيكاتو، البالغ من العمر 45 عامًا، من قِبل رجال الشرطة الذين يحققون في سلسلة من الانفجارات الصغيرة التي هزت حيًا شرق بنسلفانيا لأكثر من عام.

وأكد ممثلو الادعاء أن موتزيكاتو الذي صدر بحقه أمر حماية من العنف المنزلي، شنَّ حملة قصف بطائرة مسيّرة استهدفت عشيقته السابقة.

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وقالت الصحيفة إن أفراد الشرطة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تعقبوا الرجل بعد تحقيقات في الانفجارات، وداهموا منزله في واشنطن، واكتشفوا مخبأ للبنادق والذخيرة، وطائرة دون طيار من طراز ”فانتوم 3“ والتي استخدمت في الهجمات.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي الأول ويليامز:“بهذا المزيج من القنابل محلية الصنع، والبنادق، والطائرة دون طيار، أرهب هذا المتهم مجتمعًا بأكمله“.

وأضاف أن“تجاهله الصارخ لأوامر المحكمة، والقانون، وسلامة الآخرين الشخصية، جعله يمثل تهديدًا حقيقيًا، ونحن ممتنون لشركائنا في إنفاذ القانون لأن“موتزيكاتو“ قد تم التعرف عليه واعتقاله قبل أن يصاب أي شخص بأذى جسدي“.

وجرى الحكم بسجن الرجل لمدة 5 سنوات بعد الاعتراف بالذنب لحيازة جهاز مدمر، وأسلحة نارية من قِبل شخص خاضع لأمر حماية من العنف المنزلي، وتشغيل طائرة غير مسجلة عن عمد.