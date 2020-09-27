بعد إغلاق لأشهر...إعادة فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس

وأوضحت الشركة القابضة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع"فيسبوك"، أن "مشاورات تمت مع الجانب التونسي، تقرر على إثرها فتح المجال الجوي بين البلدين على نحو تدريجي".

وأشار البيان إلى أن "إعادة فتح المجال الجوي والرحلات ستخضع للبروتوكولات الصحية المعمول بها في البلدين".

وأوضح أن "الإدارة العامة للطيران المدني التونسي وضعت شروطًا لقبول القادمين إلى تونس على متن الرحلات الجوية من جميع أنحاء العالم، وسيبدأ تطبيقها بدءًا من يوم غدٍ الإثنين".

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الفايدي، التابع للجيش الوطني الليبي، فس وقت سابق، إن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات باستئناف الطيران من وإلى الحقول والموانئ النفطية لنقل العاملين والمستخدمين في الشركات النفطية.

وأكد الفايدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات لجهاز حرس المنشآت النفطية بالسماح لاستئناف حركة الطيران الداخلي فقط للشركات النفطية لنقل الموظفين والمستخدمين من وإلى الحقول والموانئ النفطية في كل ربوع ليبيا".