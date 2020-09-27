شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش مشروعاً لتعديل نظام المؤسسات الصحفية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يواصل مجلس الشورى هذا الأسبوع عقد جلساته العادية عبر الاتصال المرئي، ومن المنتظر أن يحسم المجلس في جلسته السابعة والخمسين قراره بالتصويت على عدد من توصيات تقرير لجنة النقل والاتصالات تجاه تقرير هيئة الأمن السيبراني والتوصيات الواردة من لجنة الحج حيال تقرير الشؤون البلدية والقروية.

ويناقش المجلس في جلسته تقريرين من لجنة الشؤون الإسلامية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقرير صندوق النفق وتقرير لجنة الثقافة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، كما يداول المجلس بالمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيال مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور.

وفي جلسة الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة المتضمن مشروعاً لتعديل نظام المؤسسات الصحفية، كما يستمع إلى تقريرين يتضمنان وجهتي نظر لجنة الاقتصاد بشأن تقرير الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتقرير السنوي لوزارة التجارة، فيما تقدم لجنة الحج أمام المجلس توصياتها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للتصويت، ويستعرض تقرير لجنة النقل المتضمن وجهة نظرها حيال ما أثير من آراء خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمهيداً للتصويت على التوصيات التي أقرتها اللجنة.