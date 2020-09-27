شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يُطلق تحذيراً عالي الخطورة من ثغرات في منتجات «آبل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر المركز الوطني الإرشادي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيراً عالي الخطورة بشأن عدد من ثغرات في منتجات شركة “آبل” .

Advertisements

وأوضح المركز أن المهاجمين يمكنهم استغلال الثغرات في الوصول إلى ملفات غير مصرّح بها، وتنفيذ هجمات البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS ، كما يمكنهم تنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى بتحديث المنتجات المتأثرة، مشيراً إلى إصدار شركة “آبل” تحديثات لمعالجة هذه الثغرات.