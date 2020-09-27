موسكو – سبوتنيك. وكتب ابن سعيد، على حسابه في تويتر بمناسبة يوم السياحة العالمي، "تُعتبر السياحة من أهم القطاعات توفيرًا لفرص العمل على مستوى العالم. ويُعد السفر مصدر إلهام للناس، حيث يساعد على بناء علاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية. ويسرنا في يوم السياحة العالمي هذا العام أن نؤكد التزامنا ودعمنا إعادة إحياء حركة السياحة العالمية مع اتباع أعلى معايير السلامة".
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وأضاف المسؤول الإماراتي، "لقد فتحت دبي أبوابها أمام السياح، ونالت اعتماد السفر الآمن من مجلس السياحة والسفر العالمي. كما أن إجراءات الأمان التي تطبقها وما تضمه من عناصر جذب كثيرة، تمنح السيّاح الثقة للاستمتاع بما توفره المدينة لزوارها على الوجه الأكمل".
وتحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بـ "يوم السياحة"، في 27 أيلول/سبتمبر من كل عام.
وتهدف المنظمة من وراء الاحتفال بهذا اليوم سنويا إلى زيادة الوعي بدور السياحة، وإظهار كيفية تأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر دبي تؤكد دعمها لإعادة حركة السياحة العالمية باتباع أعلى معايير السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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